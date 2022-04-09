Вони загинули в бою на Луганщині. Це сталося 8 квітня.
До теми У боях за Маріуполь загинув співзасновник "Pizza Veterano" Рафаель Агаєв
Загиблі Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків. Вічна слава Героям, полеглим у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України! Пам'ять про вас вічно житиме у наших серцях. Ніколи не пробачимо ворогу,
– наголошують в поліції.
Герой загинув у боях на Луганщині / Фото поліції Львівщини
Про панахиду за загиблими поліцейськими, дати та місця їх поховання повідомлять згодом.
Україна втратила ще одного Воїна / Фото поліції Львівщини
Захичник загинув у боях на Луганщині / Фото поліції Львівщини