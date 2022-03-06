Трое раненых: враг нанес ракетный удар по Хмельнитчине

Россияне в ночь на 6 марта нанесли удар по городу Староконстантинов в Хмельницкой области. В результате атаки врага пострадали 3 человека.

Захватчики ударили по территории Хмельницкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гамалий.

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Обстрел Староконстантинова

Ночью удары нанесли по городу Староконстантинов. Точное количество ракетных ударов будет известно позже,

– отметил Гамалий.

По словам главы ОВА, несколько ракет врага удалось сбить, другие достали до самого аэродрома. Пока известно о трех раненых. Также сейчас продолжают разбирать завалы. Поэтому информация о том, есть ли в результате обстрелов россиян погибшие, будет известна позже.

Напомним, ранее в сети обнародовали видео, как под Хмельницким украинские защитники сбили вражеский самолет.

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