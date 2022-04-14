Трое семей без крова: россияне уничтожили жилые дома в Золотом своим обстрелом

Российские захватчики продолжают обстреливать мирных жителей. Да, в Золотом на Луганщине вражеские военные уничтожили несколько жилых домов.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские военные продолжают воевать с мирным населением. На этот раз они уничтожили три дома в Золотом.

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Оккупанты лишили три семьи жилья

Сергей Гайдай подчеркнул, что оккупанты не могут похвастаться достижениями на поле боя. Поэтому они либо стоят на тех же позициях, либо отступают. Зато российским захватчикам значительно легче бить по мирному населению, которое не сможет нанести ответный огонь.

А вот над мирной жизнью у россиян побед гораздо больше – десятки разрушенных домов каждый день. Они этим хвастаются, а людям негде жить,

– отметил он.

Да, во вражеские обстрелы попали три дома в Золотом. Их оккупанты обстреляли вечером 13 апреля и ночью 14.

Что касается линии фронта, то украинским военным в Луганской и Донецкой областях удалось отбить восемь вражеских атак. Оккупанты остались без одного танка, четырех единиц бронированной и шести автомобильной техники, а также одной артиллерийской системы.

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