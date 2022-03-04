Трое украинских военных погибли, двое получили ранения во время ночного штурма ЗАЭС

Вечером 3 марта 2022 года российские оккупанты тяжелой техникой в составе около 100 единиц прорвали блокпост на въезде в Энергодар и Запорожской АЭС, ворвались в город и начали обстреливать атомную станцию. Чем подвергли опасности жизни мирных жителей не только города, но и всего мира.

Несмотря на отчаянное сопротивление нацгвардии, теробороны и жителей Энергодара, колонна техники оккупантов в упор расстреливала территорию станции, прилегающую инфраструктуру и тренировочный центр, который в конце концов загорелся.

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В результате атаки на Запорожскую АЭС, украинская армия понесла потери – трое погибших и двое раненых. Один из них – в тяжелом состоянии.

Но и без потерь у ордынцев не обошлось – героические защитники станции обезвредили один танк врага со всем экипажем.

Персонал станции не пострадал.

Чем опасен захват Запорожской АЭС

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Здесь есть шесть энергоблоков.

Из-за высоких рисков повреждения атомных установок второй и третий энергоблоки перевели в безопасное холодное состояние. Сейчас в работе остается четвертый энергоблок, который ночью был на максимальном расстоянии от зоны обстрела.

Захватчикам удалось взять под контроль проходную станции. По состоянию на 9:00 4 марта персонал станции был допущен к работе, однако почти сутки работал на площадке, поэтому истощен физически и морально. Надо, чтобы на работу вышла другая смена.

Наибольшей угрозой является ядерный материал, который хранится в шести ядерных реакторах станции и в приреакторных бассейнах выдержки. Также в хранилище отработанного топлива на площадке АЭС расположены около 150 контейнеров с отработанным ядерным топливом. Учитывая, что на таком технически сложном объекте, как атомная станция, находятся ядерные террористы, которые не умеют безопасно обращаться с ядерным материалом, опасность угрожает не только всему региону, но и всему миру.

"Во время Чернобыльской катастрофы взрыв произошел на одном энергоблоке, на Запорожской станции их шесть, поэтому последствия интервенции и непрофессионального обращения с реакторными установками будут в шесть раз более катастрофичными. Мы стараемся отслеживать и контролировать ситуацию на ЗАЭС, особенно в отношении эксплуатации шести энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива. Однако ситуация является крайне угрожающей и опасной. Нарушены требования ядерной и радиационной безопасности. Последствия трудно предсказать. Требуется немедленное вмешательство МАГАТЭ и стран – членов ядерного клуба", – заявил руководитель Энергоатома Петр Котин.

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