Об этом сообщил представитель латвийского министерства обороны Каспарс Галкинс. Однако не уточнил, что же стало причиной травмирования воинов.

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В каком состоянии пострадавшие

Пострадавших военных оперативно доставили в медучреждение. Одного из них выписали сразу. Двое других продолжат лечение в стационаре.

Они находятся в стабильном состоянии.

Спикер также отметил, что родных раненых военнослужащих уже проинформировали об инциденте, а его обстоятельства сейчас расследуются.