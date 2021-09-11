Про це повідомив речник латвійського міністерства оборони Каспарс Галкінс. Однак не уточнив, що ж стало причиною травмування воїнів.
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В якому стані постраждалі
Постраждалих військових оперативно доправили до медзакладу. Одного з них виписали одразу. Двоє інших продовжать лікування в стаціонарі.
- Вони перебувають у стабільному стані.
Речник також зазначив, що рідних поранених військовослужбовців вже поінформували про інцидент, а його обставини наразі розслідуються.