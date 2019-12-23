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      Трое депутатов в декабре ни разу не голосовали: рейтинг прогульщиков

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      В декабре только двое депутатов приняли участие во всех заседания Верховной Рады / slovoidilo.ua

      В декабре 2019 года сразу 51 депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады Украины. При этом 8 парламентариев пропустили более 90% голосований.

      Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины.

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      Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании Рады за весь месяц:

      • Любовь Шпак – "Слуга народа";
      • Роман Иванисов – внефракционный;
      • Виталий Данилов – "Батькивщина".

      Кроме того, еще 5 парламентариев участвовали в менее 10% голосований парламента:

      • Антон Яценко (За будущее) – 0,19%;
      • Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;
      • Игорь Палица (За будущее) – 9%;
      • Александр Абдуллин (Батькивщина) – 9%;
      • Андрей Деркач (внефракционный) – 9%.

      В то же время в Верховной Раде в этом месяце есть сразу два образцовых депутата, принявших участие во всех голосованиях:

      • Руслан Князевич – "Европейская солидарность";
      • Александр Бакумов – "Слуга народа".

      Важно, что с 1 ноября в Верховной Раде действует система штрафов для депутатов, которые регулярно прогуливают заседания. Впрочем как показывает статистика, на работе депутатов пока это не особо сказалось.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада
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