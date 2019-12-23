Трое депутатов в декабре ни разу не голосовали: рейтинг прогульщиков

В декабре 2019 года сразу 51 депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады Украины. При этом 8 парламентариев пропустили более 90% голосований.

Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины.

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Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании Рады за весь месяц:

Любовь Шпак – "Слуга народа";

Роман Иванисов – внефракционный;

Виталий Данилов – "Батькивщина".

Кроме того, еще 5 парламентариев участвовали в менее 10% голосований парламента:

Антон Яценко (За будущее) – 0,19%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;

Игорь Палица (За будущее) – 9%;

Александр Абдуллин (Батькивщина) – 9%;

Андрей Деркач (внефракционный) – 9%.

В то же время в Верховной Раде в этом месяце есть сразу два образцовых депутата, принявших участие во всех голосованиях:

Руслан Князевич – "Европейская солидарность";

Александр Бакумов – "Слуга народа".

Важно, что с 1 ноября в Верховной Раде действует система штрафов для депутатов, которые регулярно прогуливают заседания. Впрочем как показывает статистика, на работе депутатов пока это не особо сказалось.