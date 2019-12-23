Троє депутатів у грудні жодного разу не голосували: рейтинг прогульників
У грудні 2019 року одразу 51 депутат взяв участь лише у половині голосувань Верховної Ради України. При цьому 8 парламентарів пропустили понад 90% голосувань.
Свіжий рейтинг депутатів-прогульників підготував Комітет виборців України.
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Одразу троє парламентарів не взяли участі у жодному голосуванні Ради за весь місяць:
- Любов Шпак – "Слуга народу";
- Роман Іванісов – позафракційний;
- Віталій Данілов – "Батьківщина".
Крім того, ще 5 парламентарів брали участь у менш як 10% голосувань парламенту:
- Антон Яценко (За майбутнє) – 0,19%;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;
- Ігор Палиця (За майбутнє) – 9%;
- Олександр Абдуллін (Батьківщина) – 9%;
- Андрій Деркач (позафракційний) – 9%.
Водночас у Верховній Раді цього місяця є одразу двоє зразкових депутатів, які взяли участь у всіх голосуваннях:
- Руслан Князевич – "Європейська солідарність";
- Олександр Бакумов – "Слуга народу".
Важливо, що з 1 листопада у Верховній Раді діє система штрафів для депутатів, які регулярно прогулюють засідання. Втім як показує статистика, на роботі депутатів поки це не особливо позначилося.