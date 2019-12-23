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      Троє депутатів у грудні жодного разу не голосували: рейтинг прогульників

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      У грудні лише двоє депутатів взяли участь у всіх засідання Верховної Ради / slovoidilo.ua

      У грудні 2019 року одразу 51 депутат взяв участь лише у половині голосувань Верховної Ради України. При цьому 8 парламентарів пропустили понад 90% голосувань.

      Свіжий рейтинг депутатів-прогульників підготував Комітет виборців України.

      До слова: Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів: що це означає

      Одразу троє парламентарів не взяли участі у жодному голосуванні Ради за весь місяць:

      • Любов Шпак – "Слуга народу";
      • Роман Іванісов – позафракційний;
      • Віталій Данілов – "Батьківщина".

      Крім того, ще 5 парламентарів брали участь у менш як 10% голосувань парламенту:

      • Антон Яценко (За майбутнє) – 0,19%;
      • Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;
      • Ігор Палиця (За майбутнє) – 9%;
      • Олександр Абдуллін (Батьківщина) – 9%;
      • Андрій Деркач (позафракційний) – 9%.

      Водночас у Верховній Раді цього місяця є одразу двоє зразкових депутатів, які взяли участь у всіх голосуваннях:

      • Руслан Князевич – "Європейська солідарність";
      • Олександр Бакумов – "Слуга народу".

      Важливо, що з 1 листопада у Верховній Раді діє система штрафів для депутатів, які регулярно прогулюють засідання. Втім як показує статистика, на роботі депутатів поки це не особливо позначилося.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада
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