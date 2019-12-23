Троє депутатів у грудні жодного разу не голосували: рейтинг прогульників

У грудні 2019 року одразу 51 депутат взяв участь лише у половині голосувань Верховної Ради України. При цьому 8 парламентарів пропустили понад 90% голосувань.

Свіжий рейтинг депутатів-прогульників підготував Комітет виборців України.

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Одразу троє парламентарів не взяли участі у жодному голосуванні Ради за весь місяць:

Любов Шпак – "Слуга народу";

Роман Іванісов – позафракційний;

Віталій Данілов – "Батьківщина".

Крім того, ще 5 парламентарів брали участь у менш як 10% голосувань парламенту:

Антон Яценко (За майбутнє) – 0,19%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;

Ігор Палиця (За майбутнє) – 9%;

Олександр Абдуллін (Батьківщина) – 9%;

Андрій Деркач (позафракційний) – 9%.

Водночас у Верховній Раді цього місяця є одразу двоє зразкових депутатів, які взяли участь у всіх голосуваннях:

Руслан Князевич – "Європейська солідарність";

Олександр Бакумов – "Слуга народу".

Важливо, що з 1 листопада у Верховній Раді діє система штрафів для депутатів, які регулярно прогулюють засідання. Втім як показує статистика, на роботі депутатів поки це не особливо позначилося.