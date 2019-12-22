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      Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів: що це означає

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      Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів / Getty Images

      Володимир Зеленський підписав законопроект про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради. Рада дозволила помічникам депутатів працювати за сумісництвом і мати бізнес

      Останній етап проходження документа – підпис Прездента України, свідчить інформація на сайті парламенту.

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      Перед цим Верховна Рада прийняла проєкт закону за основу і в цілому – рішення підтримав 321 народний депутат на засіданні 3 грудня. 

      Що передбачає цей закон?

      • Документ дозволяє помічникам-консультантам народних депутатів, працівникам секретаріатів голови Верховної Ради, його першого заступника і заступника, працівникам секретаріатів депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді сумісництво.
      • Тепер на них не поширюється норма про вимоги до передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.
      • на помічників депутатів і працівників секретаріатів не поширюється норма про політичну нейтральність.
      • Норма про запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю у особи підприємств або корпоративних прав також на них не поширюється.

      Зазначимо, народний депутат може взяти собі на допомогу до 30 помічників на громадських засадах (та до 5 – у складі апарату Верховної Ради, яким офіційно платять зарплату). Кожному із нардепів дають близько 50 тисяч гривень на усіх помічників.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Законодавство Верховна Рада Президент України
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