14:32
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Зеленский одобрил закон о совместительстве помощников нардепов: что это значит

      9 Читати новину українською
      Зеленский одобрил закон о совместительстве помощников нардепов / Getty Images

      Владимир Зеленский подписал законопроект о совместительстве работников патронатной службы Верховной Рады. Рада разрешила помощникам депутатов работать по совместительству и владеть бизнесом

      Последний этап прохождения документа – подпись прездента Украины, свидетельствует информация на сайте парламента.

      Вам будет интересно: Во сколько украинцам обошелся 1 нардеп в 2019 году: инфографика

      Перед этим Верховная Рада приняла проект закона за основу и в целом – решение поддержал 321 народный депутат на заседании 3 декабря.

      Что предусматривает этот закон?

      • Документ позволяет помощникам-консультантам народных депутатов, работникам секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работникам секретариатов депутатских фракций (групп) в Верховной Раде совместительство.
      • Теперь на них не распространяется норма о требованиях о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.
      • на помощников депутатов и работников секретариатов не распространяется норма о политической нейтральности.
      • Норма о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав также на них не распространяется.

      Отметим, народный депутат может взять себе на помощь к 30 помощников на общественных началах (и к пятому составе аппарата Верховной Рады, которым официально платят зарплату). Каждому из нардепов дают около 50 тысяч гривен на всех помощников.

      День святой Анны: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      1813
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап 354
      сегодня , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 339
      сегодня , 09:03 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 665
      21 декабря , 23:00 Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии
      Анна Калюжна 654
      21 декабря , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 1015
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук