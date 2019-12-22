Зеленский одобрил закон о совместительстве помощников нардепов: что это значит

Владимир Зеленский подписал законопроект о совместительстве работников патронатной службы Верховной Рады. Рада разрешила помощникам депутатов работать по совместительству и владеть бизнесом

Последний этап прохождения документа – подпись прездента Украины, свидетельствует информация на сайте парламента.

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Перед этим Верховная Рада приняла проект закона за основу и в целом – решение поддержал 321 народный депутат на заседании 3 декабря.

Что предусматривает этот закон?

Документ позволяет помощникам-консультантам народных депутатов, работникам секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работникам секретариатов депутатских фракций (групп) в Верховной Раде совместительство .

. Теперь на них не распространяется норма о требованиях о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

на помощников депутатов и работников секретариатов не распространяется норма о политической нейтральности .

. Норма о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав также на них не распространяется.

Отметим, народный депутат может взять себе на помощь к 30 помощников на общественных началах (и к пятому составе аппарата Верховной Рады, которым официально платят зарплату). Каждому из нардепов дают около 50 тысяч гривен на всех помощников.