Трое иностранцев напали на женщину и похитили 115 тысяч гривен
Правоохранители задержали в Харькове трех иностранцев, подозреваемых в нападении на женщину.
Мужчины скрылись с места происшествия на такси, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
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На улице Мира в Харькове злоумышленники напали на 56-летнюю женщину и забрали у нее сумку. В сумке было 115 тысяч гривен. Подозреваемые скрылись на такси. Через несколько часов правоохранители нашли машину, а в салоне находились трое граждан Азербайджана возрастом 35-36 лет.
Вещественные доказательства / Фото: Нацполиция
После обыска автомобиля, полицейские изъяли вещественные доказательства. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.
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