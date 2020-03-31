Трое иностранцев напали на женщину и похитили 115 тысяч гривен

Правоохранители задержали в Харькове трех иностранцев, подозреваемых в нападении на женщину.

Мужчины скрылись с места происшествия на такси, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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На улице Мира в Харькове злоумышленники напали на 56-летнюю женщину и забрали у нее сумку. В сумке было 115 тысяч гривен. Подозреваемые скрылись на такси. Через несколько часов правоохранители нашли машину, а в салоне находились трое граждан Азербайджана возрастом 35-36 лет.

Вещественные доказательства / Фото: Нацполиция

После обыска автомобиля, полицейские изъяли вещественные доказательства. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.