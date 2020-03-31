16:35
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трое иностранцев напали на женщину и похитили 115 тысяч гривен

      - Читати новину українською
      Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы / hk.npu.gov.ua

      Правоохранители задержали в Харькове трех иностранцев, подозреваемых в нападении на женщину.

      Мужчины скрылись с места происшествия на такси, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

      Читайте также Убитого полицейского нашли в багажнике автомобиля в Никополе

      На улице Мира в Харькове злоумышленники напали на 56-летнюю женщину и забрали у нее сумку. В сумке было 115 тысяч гривен. Подозреваемые скрылись на такси. Через несколько часов правоохранители нашли машину, а в салоне находились трое граждан Азербайджана возрастом 35-36 лет.

      Вещественные доказательства / Фото: Нацполиция

      После обыска автомобиля, полицейские изъяли вещественные доказательства. Следователи возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Ограбления Новости Харькова Криминал
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:27 Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
      Новини України 9623
      сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      Традиції 93046
      сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      Новини культури 77522
      сегодня , 09:49 Получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать: Лерос о пленках Ермака
      Новини України 3377
      сегодня , 15:21 Изменения в госбюджет-2020: что предлагает Кабмин и как это повлияет на украинцев
      Новини економіки 4725
      сегодня , 14:34 Карантин в Украине может продлиться 2 месяца, – Аваков
      Новини України 7966
      сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
      Новини України 5776
      сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
      Лікування 151519
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 23:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Емал Набі
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук