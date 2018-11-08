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      Трое российских олигархов стали нежелательными персонами экономического форума в Давосе

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      Трех российских олигархов не пригласили на экономический форум в Давосе из-за санкций США
      Трех российских олигархов не пригласили на экономический форум в Давосе из-за санкций США / Фото з відкритих мереж

      Трех известных российских миллиардеров – Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина – объявили персонами нон грата на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе в январе 2019 года.

      Об этом пишет The Financial Times.

      Читайте также: Дерипаска может добиться снятия санкций США с себя и своих компаний, – NYT

      Причинами попадания российских бизнесменов из кремлевского окружения в "черный список" стали введенные против них санкции США, которые вызвали беспокойство у большинства международных организаций.

      Олег Дерипаска, російський мільярдер
      Олег Дерипаска, российский миллиардер, владелец холдинга "Базовый Элемент". До 2018 года был основным акционером и президентом компании En+ Group и "Русал"


      Виктор Вексельберг, российский олигарх украинского происхождения, входит в первую сотню богатейших людей мира из числа россиян

      Андрій Костін, фінансист, банкір
      Андрей Костин, финансист, банкир. Председатель правления одного из крупнейших российских государственных банков ВТБ

      По словам одного из собеседников издания, организаторы главного экономического форума планеты из-за давления со стороны Америки не стали приглашать и президента России Владимира Путина.

      В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин не планирует участвовать в событиях, потому что проведение форума "не совпадает с его графиком".

      Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В перечне оказалось 38 российских богачей. Больше всего из российских толстосумов пострадал Олег Дерипаска, ведь влияние санкций существенно ощутили его холдинги En+, US Rusal и еще 6 связанных с олигархом компаний.

      Теги: Новости политики Санкции Новости России Давос Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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