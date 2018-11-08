Троє російських олігархів стали небажаними персонами економічного форуму у Давосі

Трьох відомих російських мільярдерів – Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга та Андрія Костіна – оголосили персонами нон ґрата на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який пройде у швейцарському Давосі в січні 2019 року.

Про це пише The Financial Times.

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Причинами потрапляння російських бізнесменів із кремлівського оточення до "чорного списку" стали введені проти них санкції США, які викликали занепокоєння у більшості міжнародних організацій.



Олег Дерипаска, російський мільярдер, власник холдингу "Базовий Елемент". До 2018 року був основним акціонером і президентом компаній En+ Group і "Русал"



Віктор Вексельберг, російський олігарх українського походження, входить у першу сотню найзаможніших людей світу з числа росіян



Андрій Костін, фінансист, банкір. Голова правління одного з найбільших російських державних банків ВТБ

За словами одного зі співрозмовників видання, організатори головного економічного форуму планети через тиск з боку Америки не стали запрошувати і президента Росії Володимира Путіна.

Натомість у прес-службі Кремля повідомили, що Путін не планує брати участь у події, бо проведення форуму "не збігається з його графіком".

Нагадаємо, 6 квітня США ввели персональні санкції проти олігархів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, адже вплив санкцій суттєво відчули його холдинги En+, US Rusal і ще 6 пов'язаних з олігархом компаній.