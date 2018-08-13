Трое украинцев несли под одеждой три миллиона рублей в Россию
В воскресенье, 12 августа, пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили большую сумму скрытых денег, которые украинцы хотели перенести в Российскую Федерацию.
По информации Госпогранслужбы, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыли трое гражданин Украины. Двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 годов рождения направлялись пешком в Россию.
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Во время проверки под одеждой наших соотечественников общая обзорная группа нашла скрытые 3 185 000 рублей РФ и 100 долларов США,
– сообщили пограничники.
Эквивалент выявленных средств составил более 1 миллиона 305 тысяч гривен.
Источник: 24 Канал
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