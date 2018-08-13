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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Троє українців несли під одягом три мільйони рублів до Росії

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Троє українців несли під одягом три мільйони рублів до Росії
/ Фото прес-служби Держприкордонслужби

У неділю, 12 серпня, прикордонники Харківського загону спільно з працівниками ДФС виявили велику суму прихованих грошей, які українці хотіли перенести до Російської Федерації.

За інформацією Держприкордонслужби, у пункт пропуску "Гоптівка" прибуло троє громадянин України. Два чоловіки та жінка 1984, 1952 та 1958 років народження прямували пішки до Росії.

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Під час перевірки під одягом наших співвітчизників спільна оглядова група знайшла приховані 3 185 000 рублів РФ та 100 доларів США,
– повідомили прикордонники. 

Еквівалент виявлених коштів склав понад 1 мільйон 305 тисяч гривень.

Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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