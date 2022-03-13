В трофейной копилке ВСУ пополнение: новенькая мордорская полевая кухня

Вооруженные Силы Украины получили очередное пополнение, отобрав авто у оккупантов. Украина получила полевую кухню.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграме Сухопутных войск ВСУ. Об этом стало известно 13 марта.

Важно Враг оккупировал Старомлиновку, Евгеньевку, Павловку и Егоровку, – Генштаб

ВСУ получили новую технику врага

В трофейной копилке ВСУ пополнение! На этот раз – новенькая мордорская полевая кухня!

– сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Наши войска рассказали, что теперь она будет кормить украинских защитников.

ВСУ получили новую полевую кухню: смотрите видео