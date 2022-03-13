В трофейной копилке ВСУ пополнение: новенькая мордорская полевая кухня
13 марта 2022 , 14:56Читати новину українською
Источник:телеграм Сухопутных войск ВСУ
Вооруженные Силы Украины получили очередное пополнение, отобрав авто у оккупантов. Украина получила полевую кухню.
Соответствующую информацию обнародовали в телеграме Сухопутных войск ВСУ. Об этом стало известно 13 марта.
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В трофейной копилке ВСУ пополнение! На этот раз – новенькая мордорская полевая кухня!
– сообщили Сухопутные войска ВСУ.
Наши войска рассказали, что теперь она будет кормить украинских защитников.
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