Помощь собаке и спасение кота: трогательные видео заботы о животных во время грозы в Киеве

В Киеве от мощных осадков страдали не только люди, но и животные. Некоторых из них пришлось спасать от смерти. Трогательные видео заботы жителей столицы о братьях наших меньших сняли свидетели инцидентов.

Мужчину, который посадил собаку на нечто плавающее, и помог ей перейти полностью затопленную улицу, выложили в сообществе dtp.kiev.ua. На записи видно, как обычный прохожий помог собаке не искупаться в луже.

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В комментариях к видео жители Киева отметили, что человек сделал то, что должен был сделать каждый.

Донес до берега

Судя по видео, которое сделали очевидцы, киевлянин увидел, что собака собирается добраться до суши вплавь, поэтому решил ей помочь.

Мужчина схватил доску и посадил животное на нее. Довезя до мели, он взял собаку на руки и донес до того участка улицы, где не было лужи.

Смотрите видео, как киевлянин помогает собаке двигаться по затопленной улице в Киеве:

Кот спасался от грозы

Еще один чрезвычайный случай с животным произошел в Киеве на улице Турчина, 9.

Кот, который испугался из-за грома и молнии, пытался запрыгнуть в открытое окно многоэтажки на первом этаже.

Владельцы поставили окно на проветривание и ушли из дома. Попасть внутрь кот не смог.

Он попытался запрыгнуть через верх, но застяр на шее в узком проеме.

Спасти животное от верной смерти бросились двое неравнодушных мужчин, которые под проливным дождем вытащили пострадавшее животное и отпустили его.

Смотрите видео спасения кота, который едва не погиб из-за непогоды в Киеве: