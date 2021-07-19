Помощь собаке и спасение кота: трогательные видео заботы о животных во время грозы в Киеве

19 июля 2021 , 19:47
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Источник:

24 канал

В Киеве от мощных осадков страдали не только люди, но и животные. Некоторых из них пришлось спасать от смерти. Трогательные видео заботы жителей столицы о братьях наших меньших сняли свидетели инцидентов.

Мужчину, который посадил собаку на нечто плавающее, и помог ей перейти полностью затопленную улицу, выложили в сообществе dtp.kiev.ua. На записи видно, как обычный прохожий помог собаке не искупаться в луже.

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В комментариях к видео жители Киева отметили, что человек сделал то, что должен был сделать каждый.

Донес до берега

  • Судя по видео, которое сделали очевидцы, киевлянин увидел, что собака собирается добраться до суши вплавь, поэтому решил ей помочь.
  • Мужчина схватил доску и посадил животное на нее. Довезя до мели, он взял собаку на руки и донес до того участка улицы, где не было лужи.

Смотрите видео, как киевлянин помогает собаке двигаться по затопленной улице в Киеве:

Кот спасался от грозы

  • Еще один чрезвычайный случай с животным произошел в Киеве на улице Турчина, 9.
  • Кот, который испугался из-за грома и молнии, пытался запрыгнуть в открытое окно многоэтажки на первом этаже.
  • Владельцы поставили окно на проветривание и ушли из дома. Попасть внутрь кот не смог.
  • Он попытался запрыгнуть через верх, но застяр на шее в узком проеме.
  • Спасти животное от верной смерти бросились двое неравнодушных мужчин, которые под проливным дождем вытащили пострадавшее животное и отпустили его.

Смотрите видео спасения кота, который едва не погиб из-за непогоды в Киеве:

Автор: Олексій Чибісов