Трогательные истории людей, которые оказались в ловушке коронавируса

Мы собрали истории простых итальянцев, которые стали заложниками эпидемии коронавируса. Как влияет пандемия на мир и судьбу отдельных людей, читайте в статье на сайте 24 канала.

Ужасный круиз

Спортивная журналистка из Италии Лаура Чинья вместе со своим мужем решила отпраздновать день рождения на борту лайнера Costa Magica, ей исполнилось 50 лет.

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Но из-за коронавируса их круиз превратился в кошмар. На борту обнаружили двух инфицированных – пассажира и члена экипажа.

За шесть дней плавания, лайнер только один раз приняли и то за шесть километров от берега. Мы поняли, что что-то не так. Затем на борт привезли медицинских работников

– рассказала Лаура для ilmessaggero.it.

Лаура Чинья / фото: ilmessaggero.it

Лайнер остановился на карантине у французского острова Мартиника, что в Карибском море. Больных людей эвакуировали на берег, а остальные пассажиры и члены экипажа (2500 человек) находились на борту лайнера несколько дней. Со слов Лауры, на берег разрешили сойти только жителям Мартиники. Остальным сказали мыть руки и держать дистанцию. Маски выдали лишь экипажу.

На борту возникло напряжение между французами и итальянцами. Героиня этого рассказа очень волновалась, ведь дома ее ждали родные.

"Мы не можем оставить корабль и на данное время нас все покинули. Я начинаю волноваться, потому что думаю о своих четырех детях", – переживала Лаура.

Лаура Чинья с семьей / Фото с ее страницы в Facebook

Но все закончилось хорошо, 17 марта женщина написала о том, что их наконец высадили и отправили самолетом в Милан.

400 итальянцев высадили с корабля, трое из них с коронавирусом. В аэропорту в Милане нам ничего не сказали, только померили температуру и каждый поехал домой,

– отметила женщина.

Шанхайский узник

27 летний Карло Драгонетти находится на карантине в Шанхае и не может вернуться к своей семье. Карло работал в Китае. Еще в январе он собирался вернуться домой в Италию, чтобы обнять близких. Однако застрял в самом эпицентре эпидемии коронавируса.



Карло Драгонетти / фото с его страницы в Instagram

Человек живет в гостиничном номере размером в 13 квадратных метров. За все платят китайские власти. Его дважды в день посещают врачи и меряют температуру.



Карло и его кровать во время карантина / фото: Open

"Они оставляют мне пищу – завтрак, обед и ужин – в кресле перед дверью моей комнаты. Все за счет правительства Китая. Единственное, за что я плачу из своего кармана – это доставка домой, разрешена одна на день. Сегодня, например, я взял фрукты", – рассказывает в Инстаграм Карло.

Одинокая смерть

Елена Граната, профессор Миланского политеха, рассказала о том как ее пожилая тетя умерла от коронавируса.

Она была в доме престарелых, мы с ней не простились и даже не похоронили ее,

– рассказала Елена итальянскому телеканалу TGCOM24.



Елена Граната / скриншот трансляции TGCOM24

В Италии запрещено посещать дома престарелых для предотвращения заражения. Умерших от коронавируса подвергают кремации.

Мы не смогли даже попрощаться с тетей, она умерла в одиночестве, у нее не было близких, рассказала Елена.

Беременная итальянка застряла на Кипре

Камилле Формисано почти 40 лет, по происхождению она из города Сорренто в Италии. Поехав по делам на Кипр на пару месяцев, женщине пришлось там и остаться, ведь все рейсы отменены. Она планировала вернуться в Италию 30 марта.

Камилла беременна и в мае должна родить своего второго ребенка. Женщина не может вернуться на родину и готовится к родам на чужбине.



Камилла Формисано / фото с ее страницы в Facebook

Здесь, на Кипре, я с моей трехлетней дочкой чувствую себя спокойной. Я уже смирилась с тем, что мой второй ребенок родится не в Италии. Я вынуждена буду потратить очень много денег на это, ведь здесь медицинские услуги стоят больше. Но моя девочка увидит свет в безопасном месте,

– рассказала Камилла.

Однако на Кипре также появился коронавирус и теперь женщина переживает и не знает что делать – оставаться или все таки вернуться домой.

В завершение расскажем положительную историю. Кризисная ситуация это отличный повод чтобы изменить собственную жизнь.

Как бывший бродяга помогает людям

Роберту Пранди 41 год, он живет в городе Кунео, что на севере Италии. В своей жизни он попрошайничал восемь лет и спал на вокзалах.

Когда в его страну пришла беда, Роберто решил, что сможет помогать другим людям. Человек предлагает свои услуги по доставке продуктов на дом. За это он не берет денег. Пакеты оставляет у дверей.

В свое время мужчине помогли люди из религиозной организации, которая носит имя Папы Иоанна XXIII. Эти люди приносили ему еду. Роберто взялся на путь перемен и решил жить в доме с другими людьми, которые вышли из сложных историй.

Роберто Пранди / фото: today.it

Они помогали мне, когда я в этом нуждался и теперь моя обязанность взаимной ответственности. В этот чрезвычайный момент для всех, но особенно для тех, кто слабее, я имею возможность помочь тем, кто находится в затруднении,

– говорит Роберт Пранди.

В интернете можно найти номер его телефона, по которому человек принимает заказ. Он движется пешком и для безопасности каждого не заходит в дом. Я делаю это бесплатно, ничего не хочу, – подчеркивает мужчина.

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Автор статьи надеется, что эти коротенькие истории от итальянцев помогут нам понять, что коронавирус это серьезная проблема для человечества и не стоит ее недооценивать. Сохраняем спокойствие, моем руки и соблюдаем правил карантина.

Врачи в Украине обратились к гражданам / фото: МОЗ Украины