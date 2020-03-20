Зворушливі історії людей, які опинились у пастці коронавірусу

Ми зібрали історії простих італійців, які стали заручниками епідемії коронавірусу. Як впливає пандемія на світ й долю окремих людей, читайте у статті на сайті 24 каналу.

Жахливий круїз

Спортивна журналістка з Італії Лаура Чінья разом зі своїм чоловіком вирішила відсвяткувати день народження на борту лайнеру Costa Magica, їй виповнилось 50 років.

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Але через коронавірус їх круїз перетворився у жахіття. На борту виявили двох інфікованих – пасажира та члена екіпажу.

За шість днів плавання, лайнер лише один раз прийняли й то за шість кілометрів до берега. Ми зрозуміли, що щось не так. Потім на борт привезли медичних працівників

– розповіла Лаура для ilmessaggero.it.

Лаура Чінья / фото: ilmessaggero.it

Лайнер зупинився на карантин біля французького острову Мартиніка, що у Карибському морі. Хворих людей евакуювали на берег, а решта пасажирів и члени екіпажу (2500 людей) знаходились на борту лайнера декілька днів. Зі слів Лаури, на берег дозволили зійти лише мешканцям Мартиніки. Решті сказали мити руки й тримати дистанцію. Маски видали лише екіпажу.

На борту виникла напруга між французами та італійцями. Героїня цієї розповіді дуже хвилювалась, адже вдома її чекали рідні.

"Ми не можемо залишити корабель й на даний час нас всі покинули. Я починаю хвилюватися, бо думаю про своїх чотирьох дітей", – переймалась Лаура.

Лаура Чінья з родиною / фото з її сторінки у Facebook

Але все закінчилось добре, 17 березня жінка написала про те, що їх нарешті висадили й відправили літаком у Мілан.

400 італійців висадили з корабля, троє з них з коронавірусом. В аеропорті у Мілані нам нічого не сказали, лише поміряли температуру й кожен поїхав додому,

– зазначила жінка.

Шанхайський в’язень

27 річний Карло Драгонетті знаходиться на карантині в Шанхаї й не може повернутись до своєї родини. Карло працював у Китаї. Ще у січні він збирався повернутися додому в Італію аби обійняти близьких. Проте застряг в самому епіцентрі епідемії коронавірусу.

Карло Драгонетті / фото з його сторінки у Instagram

Чоловік живе у готельному номері розміром у 13 квадратних метрів. За все платить китайська влада. Його двічі на день відвідують лікарі й міряють температуру.

Карло та його ліжко під час карантину / фото: Open

"Вони залишають мені їжу – сніданок, обід і вечерю – у кріслі перед дверима моєї кімнати. Все за рахунок уряду Китаю. Єдине, за що я плачу зі своєї кишені – це доставка додому, дозволена одна на день. Сьогодні, наприклад, я взяв фрукти" – розповідає у Інстаграм Карло.

Самотня смерть

Єлєна Граната, професорка Міланського політеху, розповіла про те як її літня тітка померла від коронавірусу.

Вона була в будинку престарілих, ми з нею не попрощалися і навіть не поховали її,

– розповіла Єлєна італійському телеканалу TGCOM24.

Єлєна Граната / скріншот трансляції TGCOM24

В Італії заборонено відвідувати будинки пристарілих для запобігання зараження. Померлих від коронавірусу піддають кремації.

Ми не змогли навіть попрощатися з тіткою, вона померла на самоті, біля неї не було близьких, розповіла Єлєна.

Вагітна італійка застрягла на Кіпрі

Каміллі Формісано майже 40 років, за походженням вона з міста Сорренто в Італії. Поїхавши у справах на Кіпр на пару місяців, жінці довелося там і залишитись, адже рейси усі скасовані. Вона планувала повернутись в Італію 30 березня.

Камілла вагітна й у травні повинна народити свою другу дитину. Жінка не може повернутися на батьківщину й готується до пологів на чужині.

Камілла Формісано / фото з її сторінки у Facebook

Тут, на Кіпрі, я з моєю трирічною донькою почуваюсь спокійною. Я вже змирилась з тим, що моя друга дитина народиться не в Італії. Я змушена буду витратити дуже багато грошей на це, адже тут медичні послуги коштують більше. Але моя дівчинка побачить світло в безпечному місці,

– розповіла Камілла.

Проте на Кіпрі також з’явився коронавірус й тепер жінка переймається і не знає що робити – лишатися чи все таки повернутися додому.

На завершення розповімо позитивну історію. Кризисна ситуація це чудовий привід аби змінити власне життя.

Як колишній волоцюга допомагає людям

Роберту Пранді 41 рік, він живе в місті Кунео, що на півночі Італії. У своєму житті він жебракував вісім років й спав на вокзалах.

Коли в його країну прийшла біда, Роберто вирішив, що зможе допомагати іншим людям. Чоловік пропонує свої послуги з доставки продуктів на дім. За це він не бере грошей. Пакунки лишає біля дверей.

У свій час чоловіку допомогли люди з релігійної організації, яка носить ім’я Папи Івана XXIII. Ці люди приносили йому їжу. Роберто взявся на шлях змін і вирішив жити в будинку з іншими людьми, які вийшли зі складних історій.

Роберто Пранді / фото: today.it

Вони допомагали мені, коли я цього потребував і тепер я маю обов’язок взаємної відповідальності. У цей надзвичайний момент для всіх, але особливо для тих, хто слабший, я маю можливість допомогти тим, хто перебуває у скруті,

– каже Роберт Пранді.

В інтернеті можна знайти номер його телефону, за яким чоловік приймає замовлення. Він рухається пішки і для безпеки кожного не заходить в будинок. Я роблю це безкоштовно, нічого не хочу, – підкреслює чоловік.

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Автор статті сподівається, що ці коротенькі історії від італійців допоможуть нам зрозуміти, що коронавірус це серйозна проблема для людства й не варто її недооцінювати. Зберігаємо спокій, миємо руки й дотримуємось правил карантину.

Лікарі в Україні звернулись до громадян / фото: МОЗ України