Полицейские находятся в метро Киева. Они сообщили что опустили затворы на таких станциях метро: Берестейская, Шулявская и Университет.

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Это сделали, чтобы уменьшить опасность для людей, которые используют метро как укрытие.

Как действовать во время атаки / инфографика 24 канала

Текст публикации "Суспільного" в телеграме

Полицейские, которые находятся в метро Киева, сообщили Суспільному, что опустили затворы на станциях метро Берестейская, Шулявская и Университет до устранения угрожающей ситуации.