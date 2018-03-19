18:28
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Троица 2018: дата праздника и выходные в Украине

10 Читати новину українською
Троица 2018 в Украине: дата, выходной и традиции
Троица 2018 в Украине: дата, выходной и традиции / volyn.tabloyid

Троица 2018 в Украине приходится на 27 мая – пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников. День Святой Троицы также называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

Троица 2018 в Украине – дата выходных

Календарь праздников 2018 предусматривает 10 выходных в апреле, включая праздничные дни и обычные выходные. День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27 мая – воскресенье. Выходной переносится на понедельник – 28 мая. Таким образом в украинцев будет три выходных подряд – 26, 27 и 28 мая.

Читайте также: Выходные на Пасху 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Кроме того, 1 мая – День международной солидарности трудящихся – приходится на вторник, Кабинет Министров принял решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая.

Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но суббота 5 мая – будет рабочим днем.

Выходным будет 9 мая – День памяти и примирения, который приходится на среду. Рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

Трійця 2018 в Україні – дата та вихідні

Выходные на Троицу 2018 в Украине

Троица 2018: история праздника

Согласно Евангелию, в этот день с небес на апостолов сошли огненные языки Святого Духа, и мужчины заговорили на разных языках, чтобы в дальнейшем идти к народам и проповедовать христианство.

Читайте также: Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Апостолы и Матерь Божия были в комнате дома на горе Сионе. С ними были ученики Христа и первые верующие. Вдруг комната заполнилась небывалым шумом – словно ветры заполнили помещение. И на каждого апостола и на Пресвятую Марию сошел Дух Божий в виде языков пламени. Апостолы внезапно заговорили все вместе на разных языках, которых прежде не знали. Святой Петр вышел на крыльцо и объявил, что дух Божий сошел на апостолов, и могут они пророчествовать.

Трійця 2018 дата вихідних

Троица 2018 в Украине: история праздника

В тот же день около 3 тысяч человек приняли крещение – так родилась христианская церковь. Первым христианским храмом стал тот самый дом на горе Сион – ныне Успенский храм Гроба Господня в Иерусалиме. Апостолы разошлись по многим странам, чтобы проповедовать. Они были наделены дарами предсказывать и исцелять, и несли учение Иисуса Христа в разные народы. Языки пламени также знаменуют способность обжигать и очищать от грехов, согревать души и наполнять их светом веры.

Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем ​​рождения Христианской Церкви. Согласно легендам, сошествие Святого Духа обещал апостолам Иисус в день свое вознесения. Обещание исполнилось через десять дней – на 50-й день после Воскресения.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры отдых религия Традиции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 19 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Цель обысков на
сегодня, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 448
Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
сегодня, 16:00 Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
Павло Казарін 604
Путин поговорил с Трампом об Украине
сегодня, 17:54 Путин поговорил с Трампом об Украине
312
Украинская заробитчанка покорила судей талант-шоу в Португалии: видео
сегодня, 18:05 Украинская заробитчанка покорила судей талант-шоу в Португалии: видео
122
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сегодня, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 1057
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 сегодня , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
СМИ обнародовали имена пилотов ВСУ, которые погибли под Хмельницким
 29 сентября 2017 , 22:37
Против корпорации "АТБ" осуществлена очередная грязная провокация, – заявление компании
 18 января , 13:08
Проект "W": ветераны и волонтеры сыграют в пьесе Шекспира
 сегодня , 16:08
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук