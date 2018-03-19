Троица 2018: дата праздника и выходные в Украине

Троица 2018 в Украине приходится на 27 мая – пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников. День Святой Троицы также называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

Троица 2018 в Украине – дата выходных

Календарь праздников 2018 предусматривает 10 выходных в апреле, включая праздничные дни и обычные выходные. День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27 мая – воскресенье. Выходной переносится на понедельник – 28 мая. Таким образом в украинцев будет три выходных подряд – 26, 27 и 28 мая.

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Кроме того, 1 мая – День международной солидарности трудящихся – приходится на вторник, Кабинет Министров принял решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая.

Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но суббота 5 мая – будет рабочим днем.

Выходным будет 9 мая – День памяти и примирения, который приходится на среду. Рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

Выходные на Троицу 2018 в Украине

Троица 2018: история праздника

Согласно Евангелию, в этот день с небес на апостолов сошли огненные языки Святого Духа, и мужчины заговорили на разных языках, чтобы в дальнейшем идти к народам и проповедовать христианство.

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Апостолы и Матерь Божия были в комнате дома на горе Сионе. С ними были ученики Христа и первые верующие. Вдруг комната заполнилась небывалым шумом – словно ветры заполнили помещение. И на каждого апостола и на Пресвятую Марию сошел Дух Божий в виде языков пламени. Апостолы внезапно заговорили все вместе на разных языках, которых прежде не знали. Святой Петр вышел на крыльцо и объявил, что дух Божий сошел на апостолов, и могут они пророчествовать.

Троица 2018 в Украине: история праздника

В тот же день около 3 тысяч человек приняли крещение – так родилась христианская церковь. Первым христианским храмом стал тот самый дом на горе Сион – ныне Успенский храм Гроба Господня в Иерусалиме. Апостолы разошлись по многим странам, чтобы проповедовать. Они были наделены дарами предсказывать и исцелять, и несли учение Иисуса Христа в разные народы. Языки пламени также знаменуют способность обжигать и очищать от грехов, согревать души и наполнять их светом веры.

Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем ​​рождения Христианской Церкви. Согласно легендам, сошествие Святого Духа обещал апостолам Иисус в день свое вознесения. Обещание исполнилось через десять дней – на 50-й день после Воскресения.