Президент во время выездного заседания фракции в Трускавце прокомментировал изданию достижения нардепов от "Слуги народа" за 2 года работы в Раде.
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Зеленский оценил работу "слуг"
Глава государства отметил, что "слугам" не хватает опыта, однако есть и такие, которые очень подтянулись.
Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было многих таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене,
– заявил Зеленский.
Глава государства также дал свою оценку "Слугам народа" за 2 года работы по 5-балльной шкале: "Считаю, что сейчас – 3 с плюсом".
Оценка президентом своих достижений
Как изменился сам Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, он сначала не хотел отвечать. Однако согласился таки, оценил и себя: 7 – 8 по 12-балльной шкале.