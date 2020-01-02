Трон и булава: как выглядит кабинет главы Таможенной службы

Интерьер кабинета главы Государственной таможенной службы Украины сейчас мало похож на рабочий – тем расположен похожий на трон стул и даже булава. Со временем кабинет переделают.

"Новая таможня переезжает на историческую родину – в комплекс зданий на ул. Дегтяревской. Вот такой здесь кабинет председателя, человек 20 легко можно поместить (это еще без учета подсобных помещений)", – написал в фейсбуке глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и показал, какой вид у кабинета сейчас.

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И еще там есть трон, даже не знаю как иначе этот стул назвать. Ремонты – явно не первоочередная задача, но когда-то надо будет переделать все это в нормальные офисные помещения...

– резюмировал Нефедов.