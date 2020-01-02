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      Трон і булава: який вигляд має кабінет голови митної служби

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      Нефьодов показав кабінет голови Державної митної служби / Колаж 24 каналу

      Інтер'єр кабінету глави Державної митної служби України зараз мало схожий на робочий – там розташований схожий на трон стілець та навіть булава. З часом кабінет перероблять

      "Нова митниця переїжджає на історичну батьківщину – в комплекс будівель на вул. Дегтярівській. Ось такий тут кабінет голови, людей 20 легко можна помістити (це ще без урахування підсобних приміщень)", – написав у фейсбуці глава Державної митної служби Максим Нефьодов і показав, який вигляд кабінет має зараз.

      До теми: Ми поетапно звільняємо всіх поганих працівників, – Нефьодов про кадрові зміни в Держмитслужбі

      І ще там є трон, навіть не знаю як інакше цей стілець назвати. Ремонти – явно не першочергове завдання, але колись треба буде переробити все це в нормальні офісні приміщення...
      – резюмував Нефьодов.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Максим Нефьодов Державна митна служба
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