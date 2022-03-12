В Тростянце изменили место посадки для эвакуированных из-за обстрелов оккупантов
12 марта 2022 , 13:59Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий
В Тростянце в Сумской области оккупанты не прекращают обстрелы. Поэтому местная власть поменяла место посадки эвакуированных.
Эвакуационные автобусы будут ждать людей возле третьей школы. Об этом сообщили в Сумской ОВА 12 марта.
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Автобусы будут выезжать в 15 часов.
Тростянец. В городе стреляют российские вражеские войска. Место посадки изменено! Это третья школа. Эвакуационные автобусы будут ждать выезда в 15 часов,
– говорится в сообщении.
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