В Тростянце изменили место посадки для эвакуированных из-за обстрелов оккупантов

В Тростянце в Сумской области оккупанты не прекращают обстрелы. Поэтому местная власть поменяла место посадки эвакуированных.

Эвакуационные автобусы будут ждать людей возле третьей школы. Об этом сообщили в Сумской ОВА 12 марта.

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Автобусы будут выезжать в 15 часов.

Тростянец. В городе стреляют российские вражеские войска. Место посадки изменено! Это третья школа. Эвакуационные автобусы будут ждать выезда в 15 часов,

– говорится в сообщении.

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