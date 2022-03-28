Прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации г. Тростянец жестоко издевались и убили мужчину. Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года,

– сообщило следствие.

Личность погибшего устанавливается.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции № 1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Как известно, 26 марта, Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов Тростянец Сумской области. Потерпев ряд неудач, российская армия покинула населенный пункт.

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