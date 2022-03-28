Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Увага Життя руйнує окупація: як живе заблокований Херсон

Військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року,

– повідомило слідство.

У прокуратурі наголосили, що особа загиблого встановлюється. Досудове розслідування проводитимуть місцеві слідчі.

Як відомо, 26 березня, Збройні Сили України звільнили від окупантів Тростянець, що на Сумщині. Зазнавши низки невдач, російська армія втекла з населеного пункту.

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