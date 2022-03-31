В Тростянце россияне расстреливали из минометов и танков больницу, недавно отремонтированную
31 марта 2022 , 21:59Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко в телеграме
Город Тростянец в Сумской области недавно освободили из российской оккупации. Город серьезно пострадал, захватчики уничтожили только что отремонтированную больницу.
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что здание обстреливали из минометов и танков. Он показал видео главы ОГА Дмитрия Живицкого.
К теме Как ликвидируют последствия "русского мира" в Ирпене: в сети показали фото и видео
Больницу только отремонтировали
На кадрах видно, что больница выглядит как новая. Люди радуются, что смогут получать медицинскую помощь в таком здании и развиваться дальше.
Зато оккупанты все уничтожили своими зверскими действиями.
Больница в Тростянце: смотрите видео