В Тростянце россияне расстреливали из минометов и танков больницу, недавно отремонтированную

Город Тростянец в Сумской области недавно освободили из российской оккупации. Город серьезно пострадал, захватчики уничтожили только что отремонтированную больницу.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что здание обстреливали из минометов и танков. Он показал видео главы ОГА Дмитрия Живицкого.

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Больницу только отремонтировали

На кадрах видно, что больница выглядит как новая. Люди радуются, что смогут получать медицинскую помощь в таком здании и развиваться дальше.

Зато оккупанты все уничтожили своими зверскими действиями.

Больница в Тростянце: смотрите видео