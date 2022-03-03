В Тростянце на Сумщине ВСУ уничтожили вражескую технику

Вооруженные силы Украины 3 марта уничтожили вражескую технику точечными ударами. Также остановили вражеские колонны техники вокруг города.

Если вчера Тростянец был полностью оккупирован войском России, то сейчас ситуация изменилась. Об этом рассказал председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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Так, 2 марта город Тростянец был полностью оккупирован военными России. Возле райотдела полиции, в самом центре Тростянца, стояла тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино". Также в центральной части стояли "Грады" и САУ.

Сегодня, благодаря ВСУ мы уничтожили вражескую технику точечными ударами! Также остановили вражеские колонны техники вокруг города,

– рассказал Живицкий.

Городской совет сейчас работает. Тех людей, у которых критическая ситуация с продуктами, призывают звонить. Обещают сделать все, чтобы помочь.

А здесь можно полюбоваться, как наши байрактары уничтожают в Тростянце вражеские САУ, которые обстреливали населенные пункты:

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