О ситуации в городе рассказал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. Он сообщил, что наши Вооруженные Силы ведут бои за освобождение общества.

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По словам Живицкого, община работает даже под пулями и обстрелами.

Врачи делают свою работу, местные волонтеры и активисты поддерживают жизнь в обществе, как это возможно в сегодняшних условиях. Понимаю, вам хочется больше знать о ситуации в городе, но пока продолжаются бои за освобождение,

– отметил председатель Сумской ОВА.

Он добавил, что от российских оккупантов – живых и мертвых – куча проблем. Они не позволяют хоронить украинцев, поэтому приходится делать могилы на огородах частных домов.

"А вот трупы орков никому не нужны, они своих не забирают, и нашим не позволяют убирать тела, которые валяются по городу и воняют. Эта ситуация ярко показывает сущность орков. А учитывая, что в местном морге нет электроэнергии несколько суток подряд, ситуация сложная", – констатировал Живицкий.

Как сказал Живицкий, связь в общине есть, но нет возможности зарядить телефоны. Многим из нас не удается связаться с близкими именно из-за этого. Захватчики не подпускают энергетиков починить сети, света нет.