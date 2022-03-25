Про ситуацію у місті розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він повідомив, що наші Збройні Сили ведуть бої за звільнення громади.

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За словами Живицького, громада працює навіть під кулями та обстрілами.

Лікарі роблять свою роботу, місцеві волонтери й активісти підтримують життя в громаді, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Розумію, вам хочеться більше знати про ситуацію в місті, та поки тривають бої за визволення,

– зазначив голова Сумської ОВА.

Він додав, що від російських окупантів – живих і мертвих – купа проблем. Вони не дозволяють ховати українців, тож доводиться робити могили на городах приватних будинків.

"А от трупи орків нікому не потрібні, вони своїх не забирають, і нашим не дозволяють прибирати тіла які валяються по місту і смердять. Це ситуація яскраво показує сутність орків. А враховуючи що у місцевому морзі немає електроенергії кілька діб поспіль, ситуація складна", – констатував Живицький.

Як сказав Живицький, зв'язок у громаді є, утім немає як зарядити телефони. Багатьом з нас не вдається зв'язатися з близькими саме через це. Загарбники не підпускають енергетиків полагодити мережі, світла немає.

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