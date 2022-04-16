По его словам, изъятыми ампулами занимается Служба безопасности Украины. Между тем, город разминируют.

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Для чего именно россияне готовили химическое оружие неизвестно.

Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам,

– рассказал Бова.

Однако эти остатки свидетельствуют, что враг планировал продолжить атаку с использованием зарина.

Кроме того, городской голова рассказал, что после деоккупации Тростянца в городе продолжают находить много растяжек. Заминировано много кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.

Что известно о зарине

Зарин – это нервно-паралитическое вещество, которое может поражать человека как при попадании непосредственно на кожу, так и при вдыхании испарений. Даже маленькая капля может привести к гибели.

Напомним, что российские захватчики использовали химическое оружие 11 апреля, сбросив на Мариуполь ядовитое вещество из беспилотного летательного аппарата. В результате атаки пострадали три человека.

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