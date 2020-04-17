Трубаров хочет вернуть должность главы Фонда госимущества через суд
Админсуд Киева принял к рассмотрению иск бывшего и. о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова. Трубаров хочет восстановиться в должности, ведь раньше, вроде бы, не мог сделать этого из-за опасения перед экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Окружной административный суд Киева принял иск, несмотря на пропуск сроков его представления. Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, информирует "Экономическая правда".
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Господин Трубаров также пошел в украинский "справедливый" суд, и Админсуд Киева принял к сведению его иск по восстановлению в должности. При этом, он мотивировал пропуск сроков подачи этого иска тем, что он якобы боялся экс-премьера Гончарука и его правительства, чтобы начать восстанавливаться. Теперь правительства Гончарука нет, и он не боится,
– рассказал Сенниченко.
Что известно о работе Трубарова в Фонде:
- В 2015 – 2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда госимущества. Впоследствии главным специалистом по координации деятельности структурных подразделений ФГИ.
- С апреля 2017 года – на должности руководителя аппарата Фонда.
- В сентябре 2017 года назначен и. о. Фонда госимущества.
- В декабре 2017 года Трубарова назначили на должность еще и заместителя председателя ФГИ.
- За время, когда Трубаров возглавлял ФГИ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации из утвержденных правительством в 2018 году.
- 18 сентября 2019 года Дмитрия Сенниченко утвердили на посту председателя ФГИ вместо Трубарова.
- 19 сентября 2019 года кандидатуру Сенниченко поддержала Верховная Рада.
- 25 сентября 2019 года правительство освободило Трубарова с должности заместителя председателя ФГИ по собственному желанию.
Чем занимается Фонд госимущества?
Фонд государственного имущества Украины – орган власти, который занимается реализацией государственной политики в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности.
Миссия Фонда заключается в повышении инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики Украины.
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