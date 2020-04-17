Трубаров хочет вернуть должность главы Фонда госимущества через суд

Админсуд Киева принял к рассмотрению иск бывшего и. о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова. Трубаров хочет восстановиться в должности, ведь раньше, вроде бы, не мог сделать этого из-за опасения перед экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Окружной административный суд Киева принял иск, несмотря на пропуск сроков его представления. Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, информирует "Экономическая правда".

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Господин Трубаров также пошел в украинский "справедливый" суд, и Админсуд Киева принял к сведению его иск по восстановлению в должности. При этом, он мотивировал пропуск сроков подачи этого иска тем, что он якобы боялся экс-премьера Гончарука и его правительства, чтобы начать восстанавливаться. Теперь правительства Гончарука нет, и он не боится,

– рассказал Сенниченко.

Что известно о работе Трубарова в Фонде:

В 2015 – 2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда госимущества. Впоследствии главным специалистом по координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

​С апреля 2017 года – на должности руководителя аппарата Фонда.

В сентябре 2017 года назначен и. о. Фонда госимущества.

В декабре 2017 года Трубарова назначили на должность еще и заместителя председателя ФГИ.

За время, когда Трубаров возглавлял ФГИ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации из утвержденных правительством в 2018 году.

18 сентября 2019 года Дмитрия Сенниченко утвердили на посту председателя ФГИ вместо Трубарова.

19 сентября 2019 года кандидатуру Сенниченко поддержала Верховная Рада.

25 сентября 2019 года правительство освободило Трубарова с должности заместителя председателя ФГИ по собственному желанию.

Чем занимается Фонд госимущества?

Фонд государственного имущества Украины – орган власти, который занимается реализацией государственной политики в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности.



Миссия Фонда заключается в повышении инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики Украины.