Трубаров хоче повернути посаду голови Фонду держмайна через суд

Адмінсуд Києва прийняв до розгляду позов колишнього в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова. Трубаров хоче поновитись на посаді, адже раніше, начебто, не міг зробити цього через побоювання перед експрем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Окружний адміністративний суд Києва прийняв позов, незважаючи на пропущення термінів його подання. Про це повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко, інформує "Економічна правда".

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Пан Трубаров також пішов в український "справедливий" суд і Адмінсуд Києва прийняв до уваги його позов по поновленню на посаді. При цьому, він мотивував пропущення термінів подання цього позову тим, що він начебто боявся експрем'єра Гончарука та його уряду, щоб почати поновлюватися. Тепер уряду Гончарука немає і він не боїться,

– розповів Сенниченко.

Що відомо про роботу Трубарова в Фонді:

У 2015 – 2017 роках Трубаров був помічником глави Фонду держмайна. Згодом головним спеціалістом з координації діяльяності структурних підрозділів ФДМ.

​З квітня 2017 року – на посаді керівника апарату Фонду.

У вересні 2017 року призначений в.о. Фонду держмайна.

У грудні 2017 року Трубарова призначили на посаду ще й заступника голови ФДМ.

За час, коли Трубаров очолював ФДМ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації із затверджених урядом у 2018 році.

18 вересня 2019 року Дмитра Сенниченка затвердили на посаді голови ФДМ замість Трубарова.

19 вересня 2019 року кандидатуру Сенниченка підтримала Верховна Рада.

25 вересня 2019 року уряд звільнив Трубарова з посади заступника голови ФДМ за власним бажанням.

Чим займається Фонд держмайна?Фонд державного майна України – орган влади, який займається реалізацією державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.



Місія Фонду полягає у підвищенні інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності економіки України.