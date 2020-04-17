20:57
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Трубаров хоче повернути посаду голови Фонду держмайна через суд

      - Читать новость на русском
      Віталій Трубаров / Obozrevatel

      Адмінсуд Києва прийняв до розгляду позов колишнього в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова. Трубаров хоче поновитись на посаді, адже раніше, начебто, не міг зробити цього через побоювання перед експрем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

      Окружний адміністративний суд Києва прийняв позов, незважаючи на пропущення термінів його подання. Про це повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко, інформує "Економічна правда".

      До теми Рада призначила Сенниченка очільником Фонду держмайна

      Пан Трубаров також пішов в український "справедливий" суд і Адмінсуд Києва прийняв до уваги його позов по поновленню на посаді. При цьому, він мотивував пропущення термінів подання цього позову тим, що він начебто боявся експрем'єра Гончарука та його уряду, щоб почати поновлюватися. Тепер уряду Гончарука немає і він не боїться,
      – розповів Сенниченко.

      Що відомо про роботу Трубарова в Фонді:

      • У 2015 – 2017 роках Трубаров був помічником глави Фонду держмайна. Згодом головним спеціалістом з координації діяльяності структурних підрозділів ФДМ.
      • ​З квітня 2017 року – на посаді керівника апарату Фонду.
      • У вересні 2017 року призначений в.о. Фонду держмайна.
      • У грудні 2017 року Трубарова призначили на посаду ще й заступника голови ФДМ.
      • За час, коли Трубаров очолював ФДМ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації із затверджених урядом у 2018 році.
      • 18 вересня 2019 року Дмитра Сенниченка затвердили на посаді голови ФДМ замість Трубарова.
      • 19 вересня 2019 року кандидатуру Сенниченка підтримала Верховна Рада.
      • 25 вересня 2019 року уряд звільнив Трубарова з посади заступника голови ФДМ за власним бажанням.

      Чим займається Фонд держмайна?Фонд державного майна України – орган влади, який займається реалізацією державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.

      Місія Фонду полягає у підвищенні інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності економіки України.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук – новини Фонд держмайна України Окружний адміністративний суд Києва
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:06 На Житомирщині лісова пожежа перекинулася на села, постраждав чоловік: фото і відео
      Новини України 5645
      сьогодні , 16:31 В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
      Новини України 36038
      сьогодні , 15:33 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
      Food and Drinks 49785
      сьогодні , 18:49 Який радіаційний фон у Києві та області
      Новини України 4852
      сьогодні , 17:28 Німеччина закликала Китай до прозорості: реакція країн на неправдиві дані про смертність
      Новини світу 8056
      сьогодні , 15:52 Від коронавірусу в Україні померло 125 людей: список по областях
      Лікування 67870
      сьогодні , 17:55 Задимлення у Києві: рівень забруднення повітря у столиці знизився – фото, відео
      Новини України 33724
      сьогодні , 14:25 Спалах коронавірусу в Білорусі: хворих вже більше, ніж в Україні
      Лікування 56760
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Загроза не лише з Росії: що показала справа Шайтанова?
      Анна Маляр
      сьогодні , 19:00 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
      Юлія Михайлова