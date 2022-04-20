Больше всего людей удалось вывезти из Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 20 апреля.

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Более 60 жителей области эвакуировали сегодня, благодарен каждому, кто помогает спасать земляков. Трудная эвакуация. Опасно повсюду,
– говорится в сообщении.

Из Луганщины эвакуировали жителей:

  • Рубежного – 14;
  • Северодонецка – 11;
  • Лисичанская – 38.

Эвакуация украинцев Луганская область 20 апреля 2022
Эвакуация в Луганской области 20 апреля / Фото Сергея Гайдая

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