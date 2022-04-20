Больше всего людей удалось вывезти из Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 20 апреля.

Обратите внимание Из Мариуполя надеются эвакуировать 6 тысяч человек, – Бойченко

Более 60 жителей области эвакуировали сегодня, благодарен каждому, кто помогает спасать земляков. Трудная эвакуация. Опасно повсюду,

– говорится в сообщении.

Из Луганщины эвакуировали жителей:

Рубежного – 14;

Северодонецка – 11;

Лисичанская – 38.



Эвакуация в Луганской области 20 апреля / Фото Сергея Гайдая

Вас может заинтересовать – Украина договорилась о гуманитарном коридоре из Мариуполя: видео