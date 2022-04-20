Найбільше людей вдалося вивезти з Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 20 квітня.
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Понад 60 жителів області евакуювали сьогодні, вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків. Важка евакуація. Небезпечно повсюди,
– мовиться в повідомленні.
З Луганщини евакуювали жителів:
- Рубіжного – 14;
- Сєвєродонецька – 11;
- Лисичанська – 38.
Евакуація на Луганщині 20 квітня / Фото Сергія Гайдая
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