Найбільше людей вдалося вивезти з Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 20 квітня.

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Понад 60 жителів області евакуювали сьогодні, вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків. Важка евакуація. Небезпечно повсюди,

– мовиться в повідомленні.

З Луганщини евакуювали жителів:

Рубіжного – 14;

Сєвєродонецька – 11;

Лисичанська – 38.



Евакуація на Луганщині 20 квітня / Фото Сергія Гайдая

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