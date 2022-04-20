Найбільше людей вдалося вивезти з Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 20 квітня.

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Понад 60 жителів області евакуювали сьогодні, вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків. Важка евакуація. Небезпечно повсюди,
– мовиться в повідомленні.

З Луганщини евакуювали жителів:

  • Рубіжного – 14;
  • Сєвєродонецька – 11;
  • Лисичанська – 38.

Евакуація українців Луганська область 20 квітня 2022
Евакуація на Луганщині 20 квітня / Фото Сергія Гайдая

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