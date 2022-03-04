Трудно представить более сложное решение, – Резников о команде затопить "Гетман Сагайдачный"

Алексей Резников рассказал на своей странице в фейсбуке о результатах отпора российских оккупантов.

По его словам, командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу.

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"Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – выстоять", – отметил Алексей Резников.



Затоплен фрегат ВМС "Гетман Сагайдачный" / Фото твиттер

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Сообщение Алексея Резникова

Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный.

Главное сейчас – выстоять.