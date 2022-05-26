Враг хочет захватить Луганщину
Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области по состоянию на вечер 26 мая.
На Востоке ВСУ ликвидировали 87 кафиров, уничтожили вертолет и много другой техники врага
Россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город,
– отметил Гайдай.
У ВСУ другие планы
Сергей Гайдай подчеркнул, что враг уничтожает областной центр по артиллерии и авиации. В то же время, наши защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке россиян сдвинули, ВСУ закрепили позиции.
Захватчики продолжают обстрел трассы "Лисичанск-Бахмут", передвигаться по ней опасно. Так что возможность перевозки гуманитарных грузов упущена. Как и недоступна возможность эвакуации гражданских.
Битва за Донбасс: коротко о главном
- Основные бои проходят на Донбассе, в частности, на Луганщине. Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского.
- Враг сосредоточил основные усилия на Бахмутском направлении. ВСУ дают отпор врагу, однако на некоторых позициях россиянам удалось закрепиться. В частности, в направлении Покровского и Клинового российские кафиры пошли в наступление. Им удалось захватить деревню Медная Руда в Бахмутском районе.
- Еще вчера Сергей Гайдай сообщил, что Россия оккупировала 95% территории Луганской области. В то же время на подконтрольных районах области остается 40 тысяч человек.
- К слову, в ОП подчеркнули, что Кремль бросил в бой на Донбассе все, что имеет, но время – на нашей стороне.