Ворог хоче захопити Луганщину

Очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині станом на вечір 26 травня.

Увага На Сході ЗСУ ліквідували 87 окупантів, знищили вертоліт і багато іншої техніки ворога

Росіяни наступають у Борівському, тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто,

– зазначив Гайдай.

У ЗСУ інші плани

Сергій Гайдай наголосив, що ворог знищує обласний центр з артилерії та авіації. Водночас наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці росіян посунули, ЗСУ закріпили позиції.

Загарбники продовжують обстріл траси "Лисичанськ-Бахмут", пересуватись нею небезпечно. Тож можливість перевезення гуманітарних вантажів втрачена. Як і недоступна можливість евакуації цивільних.

Важливо! За добу 26 травня Збройні сили України знищили 87 окупантів, вертоліт і багато іншої ворожої техніки.

Битва за Донбас: коротко про головне

Основні бої відбуваються на Донбасі, зокрема на Луганщині. Росіяни наступають у напрямках Сєвєродонецька та Борівського.

Ворог зосередив зусилля на Бахмутському напрямку. ЗСУ дають відсіч ворогу, однак на деяких позиціях росіянам вдалось закріпитись. Зокрема, у напрямку Покровського та Клинового російські окупанти пішли у наступ. Їм вдалося захопити село Мідна Руда у Бахмутському районі.

Ще вчора Сергій Гайдай повідомив, що Росія окупувала 95% території Луганщини. Водночас на підконтрольних районах області залишається 40 тисяч людей.

До слова, в ОП наголосили, що Кремль кинув у бій на Донбасі все, що має, але час – на нашому боці.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов визнав, що ситуація на території Луганської області є вкрай складною і це потрібно визнавати. Тому українцям необхідно "зціпити зуби", поки надходить зброя від міжнародних партнерів.

Зверніть увагу – окупанти жорстоко обстрілюють Луганщину: дивіться відео