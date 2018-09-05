Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?

Часто украинские работники, которые работают за рубежом нелегально, оказываются абсолютно бесправными. Украинцы, не имея надлежащего страхования, сталкиваются с серьезными проблемами.

24 канал провел опрос о том, что является для украинцев определяющим при принятии решения о работе за рубежом, и выяснил, какие угрозы несет трудовая миграция, и как вернуть работников в Украину.

Трудовая миграция постоянно растет

Как показывают результаты опроса, больше всего украинцы боятся, что разлука с родными и особенно детьми нанесет им психологической травмы – такого мнения придерживаются 47% читателей сайта 24 канала. Еще 43% считают работу за рубежом рискованной. И только 10% не хотят мигрировать из-за тамошних высоких цен и дорогой жизни.

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Надо заметить, что по данным Государственного комитета статистики, 71% трудовых мигрантов главной причиной миграции назвали низкую зарплату в Украине. Хотя, по мнению экспертов, в современной глобализированной экономике мигранты – неотъемлемая часть мирового хозяйства.



Впрочем, для нас эта тенденция ежегодно приобретает угрожающие масштабы. Украина входит в топ-10 стран-доноров мигрантов в мире. С 2013-го по 2016 год количество экономически активного населения сократилось с почти 21 млн до 18 млн. По данным Центра экономической стратегии, более 4 млн украинцев являются трудовыми мигрантами. Это около 16% трудоспособного населения.



Трудовые мигранты подвергаются большому риску, особенно нелегальные, есть и другие проблемы. К тому же, кроме экономических потерь и оттока квалифицированных кадров, существует большая угроза нашей нации.

Чем грозит трудовая миграция, и как можно остановить процессы: мнение экспертов

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:



– Трудовая миграция украинцев – сложная проблема, обусловленная объективными и субъективными факторами. В частности, легальные трудовые мигранты платят налоги в тех странах, где работают, а не в Украине. Соответственно, мы имеем проблему с выплатами пенсий, так как в Украине до сих пор работает солидарная система пенсионного обеспечения.



Мы теряем квалифицированные кадры из-за того, что люди, которых подготовили в Украине, в том числе, за государственные деньги, работающих за рубежом. Речь идет не о высочайшей квалификации, а представителей рабочих, инженерных профессий, а также связанных с медициной. Это профессии, которые обеспечивают наше благосостояние. Без строителей, каменщиков, плотников нельзя развивать то, что обеспечивает наше нормальное функционирование. Врачи – это здоровье граждан в обществе.

В то же время украинцы едут работать за границу не только из-за низкого заработка. Рынок труда сегодня существенно отличатся от того, который был 5-10-15 лет назад. Для многих людей сейчас работа за границей – не столько бегство от проблем, которые есть в Украине, а возможность самореализоваться, посмотреть на себя в другой среде, приобрести социальный опыт.

Для представителей молодого поколения высокие зарплаты не является тем, что привлекает их работать на конкретном предприятии. Человек хочет иметь больше свободного времени. Работать 6-7 месяцев, а потом некоторое время заниматься личными делами.



Трудовая миграция



При этом нелегальные трудовые мигранты подвергаются различным рискам, поскольку теряют часть своих социально-экономических прав. Это жесткие условия труда, банальная эксплуатация, когда можно не получить обещанные деньги. Плюс отсутствие уплаты социальных взносов, и тогда возникает вопрос: что они будут делать на пенсии? За какие средства жить?



Кроме социальных и личных причин, есть и другие вещи, которые стимулируют трудовую миграцию. Например, безвиз.

Поэтому это сложная проблема, которая не решается важными законами. Этот вопрос экономических реформ, прежде всего, улучшение предпринимательского климата. И нормальные макроэкономические условия: низкая инфляция, приемлемые темпы экономического роста.



Рынок труда – абстрактная категория. Там есть те, кто работает, и те, кто организует. Если мы хотим, чтобы больше людей оставалось в Украине, надо создавать рабочие места, развивать предпринимательство. Конкретные рабочие места создает не столько государство, сколько Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг ...

Если украинец имеет выбор: работать здесь или за рубежом и выбирает второе, то, чтобы удержать его дома, – надо поднять зарплату. Это при определенных причинах может привести к повышению цен и стимулировать определенные инфляционные процессы. Но прямой зависимости здесь нет.



Хотя, кроме негативных вещей, трудовая миграция имеет определенные плюсы – украинцы присылают из-за границы домой много денег, которые здесь инвестируются в обучение детей, недвижимость и т.д. Переводы мигрантов – большая статья, которая балансирует наш платежный баланс, потому что заходит валюта. Но надо сделать так, чтобы эти деньги превращались в инвестиционных ресурс, а не лежали под подушкой или были вложены в многочисленные кафе и развлекательные заведения. Надо привлечь их к экономике и получить выгоду.

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Трудовая миграция – социальная угроза для страны и нации

Наталья Кухтина, психолог, психоаналитик:



– Трудовая миграция – реальная угроза, прежде всего, семьям, разрушаются. Особенно страдают дети. Это реальная психологическая, социальная угроза для страны и нации. Сами трудовые мигранты подвергают себя риску.

Украинцы выезжают за границу на заработки от безысходности, потому что не могут найти дома достойную работу. Многие из них принимают такое решение, послушав знакомых и воспринимают внешние факторы жизни за рубежом за реальность.

Трудовые мигранты не представляют, что попадают на территорию полного соблюдения закона. И сразу подвергают себя риску, в частности, заключая непроверенные контракты. Они идут на непонятные работы и очень тяжело там работают. Работники страдают, так как попадают в чужую культурную среду, где свои традиции, правила, религия, другой язык. Эта среда их не принимает, а аккумулироваться туда они не могут. Так как не знают истории, культуры, языка...



В то же время, хотя трудовые мигранты получают значительно больше, чем в Украине, материально решают свою задачу, но есть вопрос выше денег – это развод, потерянные семьи, поломанная жизнь детей.



Дети трудовых мигрантов чувствуют себя брошенными и не любимыми, у них формируется комплекс одинокого человека. Когда они вырастают, то переносят бессознательную месть на других. Или проявляют агрессию, или пытаются подстроиться под всех людей, как жертвы, чтобы получить внимание, любовь и одобрение. Оба варианта развития отношений очень плохие. Самое страшное, что у них не сформирована модель семьи.



Они хотят, но не могут построить семью, поскольку не знают, как. Даже когда у них появляется семья, то начинаются уже проблемы с их детьми. Осуществляется перенос – эта проблема мультиплицируется, что очень угрожающе для нации.

Для решения проблемы трудовых мигрантов, нужно разработать государственные или социальные программы психологической подготовки тех, кто хочет уехать на заработки.

Когда человек, который собирается за границу на заработки, получит профессиональную информацию – юридическую, социологическую, культурологическую – не от друга или подруги – это очень подумает, есть ли смысл ехать.

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