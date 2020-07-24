Житель Скадовского района Херсонской области незаконно удерживал 13 заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли работать по 15 часов на полях местных фермеров. Денег за это, конечно, не платили. Полиция освободила людей из трудового рабства.

Полиция освободила из трудового рабства работников

Информация о незаконном содержании людей в доме 30-летнего жителя одного из сел Скадовского района поступила в полицию от двух заробитчан, информирует пресс-служба полиции Херсонщины.

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Мужчины сбежали из рабства и обратились в полицию. Люди объяснили, что их заставляли работать на полях, а денег не платили.

Правоохранители в 04:00 24 июля провели спецоперацию по освобождению работников.

Мы установили, что в так называемом "трудовом лагере" были 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины,

– сообщили в полиции.



На Херсонщине мужчина организовал трудовое рабство / Фото Нацполиции

Что известно об организации трудового рабства

Хозяин дома называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам.

Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек .

. Хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал.

и постоянно запугивал. Оплату обещал в конце летнего сезона.

Все 13 человек проживали в сарае, в антисанитарных условиях.



Люди по 15 часов бесплатно работали на полях / Фото Нацполиции

Как злоумышленник искал заробитчан

30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения.

Делал это чаще всего-в Кировоградской и Закарпатской областях.

Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание.

На самом деле деньги за полевые работы забирал себе.

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Как отреагировали в полиции

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Решают вопрос об открытии уголовного производства по статье "Торговля людьми".

Сейчас продолжаются следственные действия.

Уволенным людям оказывают помощь врачи.



Полиция освободила людей из трудового рабства / Фото Нацполиции