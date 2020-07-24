Житель Скадовського району Херсонської області незаконно утримував 13 заробітчан з центральних та західних областей України. Людей примушували працювати по 15 годин на полях місцевих фермерів. Грошей за це, звичайно, не платили. Поліція звільнила людей з трудового рабства.

Поліція звільнила з трудового рабства заробітчан

Інформація про незаконне утримання людей у домі 30-річного жителя одного з сіл Скадовського району надійшла в поліцію від двох заробітчан, інформує пресслужба поліції Херсонщини.

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Чоловіки втекли з рабства й звернулися в поліцію. Люди пояснили, що їх примушували працювати на полях, а грошей не платили.

Правоохоронці о 04:00 24 липня провели спецоперацію зі звільнення заробітчан.

Ми встановили, що у так званому "трудовому таборі" було 13 людей віком від 19 до 53 років, серед них дві жінки,

– повідомили у поліції.



На Херсонщині чоловік організував трудове рабство / Фото Нацполіції

Що відомо про організацію трудового рабства

Власник дому називав себе бригадиром та здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам.

Люди працювали на полях під пекучим сонцем з 05:00 ранку і до сутінків.

Господар психологічно тиснув на них і постійно залякував.

і постійно залякував. Оплату обіцяв наприкінці літнього сезону.

Усі 13 людей проживали у сараї в антисанітарних умовах.



Люди по 15 годин безкоштовно працювали на полях / Фото Нацполіції

Як зловмисник шукав заробітчан

30-річний вербувальник шукав безоплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення.

населення. Робив це найчастіше у Кіровоградській та Закарпатській областях.

Обіцяв достойну зарплатню, безкоштовне проживання та харчування.

Насправді гроші за польові роботи забирав собі.

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Як відреагували у поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Торгівля людьми".

Наразі тривають слідчі дії.

Звільненим людям надають допомогу лікарі.



Поліція звільнила людей з трудового рабства / Фото Нацполіції