Трудове рабство на Херсонщині: люди по 15 годин безкоштовно працювали на полях
Житель Скадовського району Херсонської області незаконно утримував 13 заробітчан з центральних та західних областей України. Людей примушували працювати по 15 годин на полях місцевих фермерів. Грошей за це, звичайно, не платили. Поліція звільнила людей з трудового рабства.
Поліція звільнила з трудового рабства заробітчан
Інформація про незаконне утримання людей у домі 30-річного жителя одного з сіл Скадовського району надійшла в поліцію від двох заробітчан, інформує пресслужба поліції Херсонщини.
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Чоловіки втекли з рабства й звернулися в поліцію. Люди пояснили, що їх примушували працювати на полях, а грошей не платили.
Правоохоронці о 04:00 24 липня провели спецоперацію зі звільнення заробітчан.
Ми встановили, що у так званому "трудовому таборі" було 13 людей віком від 19 до 53 років, серед них дві жінки,
– повідомили у поліції.
На Херсонщині чоловік організував трудове рабство / Фото Нацполіції
Що відомо про організацію трудового рабства
- Власник дому називав себе бригадиром та здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам.
- Люди працювали на полях під пекучим сонцем з 05:00 ранку і до сутінків.
- Господар психологічно тиснув на них і постійно залякував.
- Оплату обіцяв наприкінці літнього сезону.
- Усі 13 людей проживали у сараї в антисанітарних умовах.
Люди по 15 годин безкоштовно працювали на полях / Фото Нацполіції
Як зловмисник шукав заробітчан
- 30-річний вербувальник шукав безоплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення.
- Робив це найчастіше у Кіровоградській та Закарпатській областях.
- Обіцяв достойну зарплатню, безкоштовне проживання та харчування.
- Насправді гроші за польові роботи забирав собі.
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Як відреагували у поліції
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".
- Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Торгівля людьми".
- Наразі тривають слідчі дії.
- Звільненим людям надають допомогу лікарі.
Поліція звільнила людей з трудового рабства / Фото Нацполіції