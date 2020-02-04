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      Мешканка Чернігівщини продавала дівчат у сексуальне рабство в РФ: подробиці

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      Жінка продавала дівчат у сексуальне рабство / Ілюстративне фото

      Прокуратура Чернігівської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки міста Бахмач, яка займалась вербуванням, переховуванням та переміщенням молодих дівчат в Росію для подальшої сексуальної експлуатації. Жінка працювала у змові зі своєю дочкою.

      Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області.

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      За даними слідства, жінка разом зі своєю донькою шукали молодих дівчат з привабливою зовнішню нібито для працевлаштування на території Російської Федерації.

      За якою схемою працювали зловмисниці?

      • Вони розміщували оголошення на сайтах знайомств.
      • Після цього зловмисниці влаштовували зустрічі з потерпілими, під час яких шляхом умовлянь та переконань схиляли їх до роботи повіями.

      Жінки отримали 1200 доларів США та 10300 російських рублів за вербування шістьох дівчат з метою надання ними послуг сексуального характеру.

      Відомо, що одну з потерпілих передали невстановленій досудовим розслідуванням особі в місті Петропавловськ-Камчатський РФ. Ще п'ятьох дівчат правоохоронні органи затримали при спробі перетнути державний кордон.

      На офіційному сайті прокуратори Чернігівської області вказано, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її провину не буде доведено в законному порядку, і встановлено обвинувальним вироком суду.

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      сьогодні
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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини Росії Новини Чернігова Трудове рабство Кримінал Кримінальні новини Новини України
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