Мешканка Чернігівщини продавала дівчат у сексуальне рабство в РФ: подробиці
Прокуратура Чернігівської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки міста Бахмач, яка займалась вербуванням, переховуванням та переміщенням молодих дівчат в Росію для подальшої сексуальної експлуатації. Жінка працювала у змові зі своєю дочкою.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області.
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За даними слідства, жінка разом зі своєю донькою шукали молодих дівчат з привабливою зовнішню нібито для працевлаштування на території Російської Федерації.
За якою схемою працювали зловмисниці?
- Вони розміщували оголошення на сайтах знайомств.
- Після цього зловмисниці влаштовували зустрічі з потерпілими, під час яких шляхом умовлянь та переконань схиляли їх до роботи повіями.
Жінки отримали 1200 доларів США та 10300 російських рублів за вербування шістьох дівчат з метою надання ними послуг сексуального характеру.
Відомо, що одну з потерпілих передали невстановленій досудовим розслідуванням особі в місті Петропавловськ-Камчатський РФ. Ще п'ятьох дівчат правоохоронні органи затримали при спробі перетнути державний кордон.
На офіційному сайті прокуратори Чернігівської області вказано, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її провину не буде доведено в законному порядку, і встановлено обвинувальним вироком суду.