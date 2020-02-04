Жительница Черниговщины продавала девушек в сексуальное рабство в РФ: подробности
Прокуратура Черниговской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Бахмач, которая занималась вербовкой, сокрытием и перемещением молодых девушек в Россию для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Женщина работала в сговоре со своей дочерью.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
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По данным следствия, женщина вместе со своей дочерью искала молодых девушек с привлекательной внешностью якобы для трудоустройства на территории Российской Федерации.
По какой схеме работали злоумышленницы?
- Они размещали объявления на сайтах знакомств.
- После этого злоумышленницы устраивали встречи с пострадавшими, во время которых путем уговоров и убеждений склоняли их к работе проститутками.
Женщины получили 1200 долларов США и 10300 российских рублей за вербовку шестерых девушек с целью предоставления ими услуг сексуального характера.
Известно, что одну из пострадавших передали неустановленному досудебным расследованием лицу в городе Петропавловск-Камчатский РФ. Еще пятерых девушек правоохранительные органы задержали при попытке пересечь государственную границу.
На официальном сайте прокуратуры Черниговской области указано, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.