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      Жительница Черниговщины продавала девушек в сексуальное рабство в РФ: подробности

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      Женщина продавала девушек в сексуальное рабство / Иллюстративное фото

      Прокуратура Черниговской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Бахмач, которая занималась вербовкой, сокрытием и перемещением молодых девушек в Россию для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Женщина работала в сговоре со своей дочерью.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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      По данным следствия, женщина вместе со своей дочерью искала молодых девушек с привлекательной внешностью якобы для трудоустройства на территории Российской Федерации.

      По какой схеме работали злоумышленницы?

      • Они размещали объявления на сайтах знакомств.
      • После этого злоумышленницы устраивали встречи с пострадавшими, во время которых путем уговоров и убеждений склоняли их к работе проститутками.

      Женщины получили 1200 долларов США и 10300 российских рублей за вербовку шестерых девушек с целью предоставления ими услуг сексуального характера.

      Известно, что одну из пострадавших передали неустановленному досудебным расследованием лицу в городе Петропавловск-Камчатский РФ. Еще пятерых девушек правоохранительные органы задержали при попытке пересечь государственную границу.

      На официальном сайте прокуратуры Черниговской области указано, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Трудовое рабство Криминал Криминальные новости Новости России
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