Обіцяли вилікувати від наркозалежності: у Маріуполі у трудовому рабстві тримали 30 людей – відео
У Маріуполі звільнили з трудового рабства групу із 30 осіб. Вони потрапили туди через інтернет-оголошення з обіцянками позбавити наркотичної або алкогольної залежності.
Лідеру злочинної групи і його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр обласної Нацполіції.
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Як працювала схема "трудового рабства" у Маріуполі
- "Працівників" набирали по оголошенню в інтернеті, обіцяючи позбавити наркотичної або алкогольної залежності. Деяких бездомних підбирали на вулицях, користуючись їх важким становищем. Робітники отримували лише спальне місце і мінімальне харчування
- Постраждалих утримували у будинку під назвою "Храм". На них здійснювали психологічний і фізичний вплив і примушували до важкої праці.
- Перебування цих людей коштувало родичам 2 тисячі гривень на місяць. За один робочий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 гривень.
- Злочинці обіцяли надати притулок для бездомних, або позбавити наркотичної і алкогольної залежності.
- Зловмисники діяли під прикриттям благодійного фонду і релігійної спільноти.
- Крім лідера, до складу угруповання входили керівники "Храму", які забезпечували діяльність закладу, а також вербувальники, які постійно стежили за утримуваними, і охоронці.
Злочинці утримували людей у жахливих умовах / фото Нацполіції
Дивіться відео спецоперації поліції по ліквідації злочинної банди, яка утримували людей у "трудовому рабстві":
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