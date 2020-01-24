Обіцяли вилікувати від наркозалежності: у Маріуполі у трудовому рабстві тримали 30 людей – відео

У Маріуполі звільнили з трудового рабства групу із 30 осіб. Вони потрапили туди через інтернет-оголошення з обіцянками позбавити наркотичної або алкогольної залежності.

Лідеру злочинної групи і його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр обласної Нацполіції. Знайте більше: Які країни найбільше експлуатують українців: перелік Як працювала схема "трудового рабства" у Маріуполі "Працівників" набирали по оголошенню в інтернеті, обіцяючи позбавити наркотичної або алкогольної залежності. Деяких бездомних підбирали на вулицях, користуючись їх важким становищем. Робітники отримували лише спальне місце і мінімальне харчування

Постраждалих утримували у будинку під назвою "Храм". На них здійснювали психологічний і фізичний вплив і примушували до важкої праці.

Перебування цих людей коштувало родичам 2 тисячі гривень на місяць. За один робочий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 гривень.

Злочинці обіцяли надати притулок для бездомних, або позбавити наркотичної і алкогольної залежності.

Зловмисники діяли під прикриттям благодійного фонду і релігійної спільноти.

Крім лідера, до складу угруповання входили керівники "Храму", які забезпечували діяльність закладу, а також вербувальники, які постійно стежили за утримуваними, і охоронці. Злочинці утримували людей у жахливих умовах / фото Нацполіції Дивіться відео спецоперації поліції по ліквідації злочинної банди, яка утримували людей у "трудовому рабстві":