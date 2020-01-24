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      Обіцяли вилікувати від наркозалежності: у Маріуполі у трудовому рабстві тримали 30 людей – відео

      293 Читать новость на русском
      Людей у Маріуполі утримували у "трудовому рабстві" / dn.npu.gov.ua

      У Маріуполі звільнили з трудового рабства групу із 30 осіб. Вони потрапили туди через інтернет-оголошення з обіцянками позбавити наркотичної або алкогольної залежності.

      Лідеру злочинної групи і його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр обласної Нацполіції.

      Знайте більше: Які країни найбільше експлуатують українців: перелік

      Як працювала схема "трудового рабства" у Маріуполі

      • "Працівників" набирали по оголошенню в інтернеті, обіцяючи позбавити наркотичної або алкогольної залежності. Деяких бездомних підбирали на вулицях, користуючись їх важким становищем. Робітники отримували лише спальне місце і мінімальне харчування
      • Постраждалих утримували у будинку під назвою "Храм". На них здійснювали психологічний і фізичний вплив і примушували до важкої праці. 
      • Перебування цих людей коштувало родичам 2 тисячі гривень на місяць. За один робочий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 гривень.
      • Злочинці обіцяли надати притулок для бездомних, або позбавити наркотичної і алкогольної залежності. 
      • Зловмисники діяли під прикриттям благодійного фонду і релігійної спільноти.
      • Крім лідера, до складу угруповання входили керівники "Храму", які забезпечували діяльність закладу, а також вербувальники, які постійно стежили за утримуваними, і охоронці.

       

      Злочинці утримували людей у жахливих умовах / фото Нацполіції

      Дивіться відео спецоперації поліції по ліквідації злочинної банди, яка утримували людей у "трудовому рабстві":

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Трудове рабство Новини Маріуполя Поліція Кримінальні новини
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