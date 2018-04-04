Труханов был организатором преступления, – адвокат о присвоении 185 миллионов

Юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин отметил, что Геннадий Труханов, которого подозревают в присвоении имущества на 185 миллионов гривен, был организатором преступления.

Об этом Савин отметил в прямом эфире 24 Канала.

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"Труханов может выйти из-под подозрения, и в дальнейшем неизвестно, как дело будет двигаться. Вопрос в том, что Труханов в этом конкретном преступлении – на 185 миллионов одесситов, был организатором этого преступления", – прокомментировал Андрей Савин.

Он добавил, что Труханов должен понести ответственность.

Журналист Дмитрий Гнап отметил, что на опубликованных записях пока не доказано то, что Холодницкий мог взять деньги за то, чтобы остановить производство против Труханова.

Он мог на него повлиять, да,

– подтвердил юрист.

Напомним, Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. Госслужащему вменяют приобретение за 185 миллионов гривен админздания Одесского завода "Краян". 15 февраля в Соломенском райсуде Киева Труханову избрали меру пресечения, мэра Одессы взял на поруки нардеп от БПП Дмитрий Голубов.