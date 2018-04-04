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Труханов був організатором злочину, – адвокат про привласнення 185 мільйонів

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Геннадій Труханов
Геннадій Труханов / Фото з вільних джерел

Юрист Центру протидії корупції Андрій Савін зазначив, що Геннадій Труханов, якого підозрюють у привласненні майна на 185 мільйонів гривень, був організатором злочину.

Про це Савін зазначив у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Труханов може вийти з-під підозри і надалі невідомо як ся справа буде рухатися. Питання в тому, що Труханов у цьому злочині конкретному – на 185 мільйонів коштів одеситів, був організатором цього злочину", – прокоментував Андрій Савін.

Він додав, що Труханов повинен понести відповідальність.

Журналіст Дмитро Гнап зазначив, що на опублікованих записах наразі не доведено те, що Холодницький міг взяти гроші за те, щоб зупинити провадження проти Труханова.

Він міг на нього вплинути, так,
– підтвердив юрист.

Нагадаємо, Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. Держслужбовцю закидають придбання за 185 мільйонів гривень адмінбудівлі Одеського заводу "Краян". 15 лютого у Солом'янському райсуді Києва Труханову обрали запобіжний захід, мера Одеси взяв на поруки нардеп від БПП Дмитро Голубов.

Теги: Новини України Назар Холодницький Геннадій Труханов Корупція
Джерело: 24 Канал
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