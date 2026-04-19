Компания Трампа планирует возвести 70-этажный небоскреб Trump Power в Грузии, – WSJ

Семейный бизнес президента США Дональда Трампа планирует новый масштабный проект в Грузии. В Тбилиси хотят построить один из самых высоких небоскребов города под брендом Trump.

Это будет многофункциональный проект. Детали сообщает The Wall Street Journal.

Что известно о планах Трампа построить небоскреб в Тбилиси?

Семейная компания президента США Дональд Трамп планирует реализовать новый проект в Тбилиси. Речь идет о строительстве многофункционального небоскреба под брендом Trump.

По данным The Wall Street Journal, проект под названием Trump Power Tbilisi предусматривает строительство примерно 70-этажного здания, которое может стать самым высоким в столице Грузии. В нем планируют разместить элитное жилье, отель и торговые площади.

Разработкой занимается архитектурное бюро Gensler. В консорциум партнеров входят грузинская компания Archi Group, а также Biograpi Living, что является частью местного бизнес-конгломерата. В проекте также участвует нью-йоркская Sapir Organization, которая ранее сотрудничала с Трампом.

Как отмечает издание, после начала второго президентского срока Trump Organization активнее развивает международные проекты через лицензионные и брендовые соглашения.

Обратите внимание! Критики указывают на возможные конфликты интересов из-за сочетания бизнеса и политики. Сын президента США Эрик Трамп, который возглавляет компанию, ранее отрицал такие обвинения. По его словам, бизнес-деятельность организации отделена от политики Белого дома.

В пресс-релизе проекта Эрик Трамп также заявил, что новая башня должна принести в Грузию "глобально признанный стандарт качества", который ассоциируется с брендом Trump.

