Компания Трампа планирует возвести 70-этажный небоскреб Trump Power в Грузии, – WSJ
Семейный бизнес президента США Дональда Трампа планирует новый масштабный проект в Грузии. В Тбилиси хотят построить один из самых высоких небоскребов города под брендом Trump.
Это будет многофункциональный проект. Детали сообщает The Wall Street Journal.
Что известно о планах Трампа построить небоскреб в Тбилиси?
По данным The Wall Street Journal, проект под названием Trump Power Tbilisi предусматривает строительство примерно 70-этажного здания, которое может стать самым высоким в столице Грузии. В нем планируют разместить элитное жилье, отель и торговые площади.
Разработкой занимается архитектурное бюро Gensler. В консорциум партнеров входят грузинская компания Archi Group, а также Biograpi Living, что является частью местного бизнес-конгломерата. В проекте также участвует нью-йоркская Sapir Organization, которая ранее сотрудничала с Трампом.
Как отмечает издание, после начала второго президентского срока Trump Organization активнее развивает международные проекты через лицензионные и брендовые соглашения.
Обратите внимание! Критики указывают на возможные конфликты интересов из-за сочетания бизнеса и политики. Сын президента США Эрик Трамп, который возглавляет компанию, ранее отрицал такие обвинения. По его словам, бизнес-деятельность организации отделена от политики Белого дома.
В пресс-релизе проекта Эрик Трамп также заявил, что новая башня должна принести в Грузию "глобально признанный стандарт качества", который ассоциируется с брендом Trump.
Что известно о бизнесе Трампа на котором он смог заработать состояние?
Гольф-клубы Trump Organization, которые ранее приносили убытки, сейчас стали главным источником доходов и генерируют значительную часть прибыли. Основная часть состояния Дональд Трамп связана с Trump Media & Technology Group, но она не приносит дохода и остается убыточной, несмотря на высокую рыночную оценку.
Также известно, что Дональд Трамп заработал миллиарды благодаря поддержке криптовалюты и политическому влиянию, увеличив свое состояние до 7,3 миллиардов долларов на посту президента. Основные источники прибыли включают запуск криптопроекта World Liberty Financial, ослабление регулирования криптовалют, а также рост бизнеса в сфере недвижимости и гольф-клубов.