Це буде багатофункціональний проєкт. Деталі повідомляє The Wall Street Journal.

Що відомо про плани Трампа збудувати хмарочос у Тбілісі?

Сімейна компанія президента США Дональд Трамп планує реалізувати новий проєкт у Тбілісі. Йдеться про будівництво багатофункціонального хмарочоса під брендом Trump.

За даними The Wall Street Journal, проєкт під назвою Trump Power Tbilisi передбачає спорудження приблизно 70-поверхової будівлі, яка може стати найвищою у столиці Грузії. У ній планують розмістити елітне житло, готель та торгові площі.

Розробкою займається архітектурне бюро Gensler. До консорціуму партнерів входять грузинська розробницька компанія Archi Group, а також Biograpi Living, що є частиною місцевого бізнес-конгломерату. У проєкті також бере участь нью-йоркська Sapir Organization, яка раніше співпрацювала з Трампом.

Як зазначає видання, після початку другого президентського терміну Trump Organization активніше розвиває міжнародні проєкти через ліцензійні та брендові угоди.

Зверніть увагу! Критики вказують на можливі конфлікти інтересів через поєднання бізнесу та політики. Син президента США Ерік Трамп, який очолює компанію, раніше заперечував такі звинувачення. За його словами, бізнес-діяльність організації відокремлена від політики Білого дому.

У пресрелізі проєкту Ерік Трамп також заявив, що нова вежа має принести до Грузії "глобально визнаний стандарт якості", який асоціюється з брендом Trump.

