О нем рассказал в интервью житель Гостомеля Дмитрий Пустовит. Мужчина добавил, что его помещение стало настоящим укрытием для находившихся в городе кадыровцев.

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В доме был трупный запах и обугленные стены.

Муж рассказал, что вернуться в Гостомель ему разрешили через полтора месяца после освобождения от российских оккупантов. За это время в городе проводили разминирование.

Дмитрий Пустовит признается, что увиденное в городе его поразило. Разрушены были все здания, расположенные рядом с его домом. А магазины, в которых он скупался вместе со своей женой, вообще были стерты с лица земли.

Но хуже всего его ждало в квартире. Хотя снаружи и была огромная дыра: от первого до пятого этажа, часть помещения уцелела. И когда они вместе с женой вошли в свой дом, то не узнали его. Стены были обугленными и черными, а в подъезде витал трупный запах. Двери как их квартиры, так и соседских были открыты.

К сожалению, их дом претерпел немалые разрушения. Пройти в комнаты было просто невозможно. А все потому, что они были усыпаны обломками.

"Собирались делать ремонт в квартире, завезли кучу материалов, инструментов, техники… Ничего не уцелело", – добавил он.



Таким остался дом Дмитрия Пустовита после российской оккупации Гостомеля / Фото "Вечерний Киев"

До кухни добраться до супругов не удалось. На нее они посмотрели с улицы. Обнаружили, что на подоконнике лежит несколько мешков, наполненных песком. Как отмечает сам Дмитрий, скорее всего там кадыровцы организовали себе укрытие.

Труп одного из них, кажется, до сих пор лежит на моей кухне,

– сказал он.

Муж добавил, что дом, в котором они с женой жили, снесут. Мол, он сейчас находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Власти пообещали построить новое жилье и предоставить в нем квартиру всем, кто потерял жилье.

Заметим, что накануне в Украину прибыла госпожа посол США Бриджит Бринк. Во время своего визита она заехала в разрушенный российскими захватчиками Гостомель .

Она собственными глазами увидела аэродром в Гостомеле, где кафиры практически полностью уничтожили крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия".

Дама посол заметила, что посетила аэродром не просто так. Она увидела место, где врагу противостояли украинские воины и одержали победу в одном из первых сражений в этой войне. Теперь же ее мнения с Донбассом. Ведь именно там, подчеркивает Бринк, идет решающая битва.

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